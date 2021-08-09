Инфекционную больницу в Сыктывкаре строят в две смены

Республика Коми >> Медицина >> 09.08.2021

Возведение Республиканской инфекционной больницы ведется в 2 смены. Строительство идет по федеральной, республиканской адресных инвестпрограммах и включает строительство стационара на 100 мест, КПП, пункта дезинфекции транспорта, газификационной станции, аварийного источника электроснабжения. Площадь объекта - 18 тыс. кв. м.

На стройке работают 65 человек в 2 смены, 4 единицы техники, но вскоре количество техники увеличат, установки башенный кран для ускорения темпа работ.

На сегодня выполнено перекрытие лишь первой очереди, завершено обустройство котлована, шпунтового ограждения, фундаментной плиты. Ведутся работы по установке стен, колонн технического подполья.

В Сыктывкаре откроют современное медучреждение в функциональном здании. 5 его этажей соединят галереями, а для каждого крыла сделают отдельный лифт. Задача – сделать быстро медицинское учреждение, максимально комфортное для пациентов и работников, отвечающие современным нормам безопасности. О сроках сдачи объекта не сообщается.





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