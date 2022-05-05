Кормившую пациентов Эжвинской больницы компанию признали недобросовестным поставщиком

До ранее оговоренного срока предприятие не наладило свои мощности для выполнения уже имеющихся подписанных договоров.



В УФАС Коми обратился глава Городской больницы с просьбой включить информацию о «Региональной производственной сети продуктов питания» в РНП (реестр недобросовестных поставщиков).



Больнице отказали в организации лечебного питания. Стоимость двух договоров составила свыше 30 млн руб.



С начала оказания своих услуг «РПС» с работой не справлялось. После совещания в Минздраве республики компания заключила договоры субподряда. Пациентов больницы должна была кормить до 11 апреля республиканская больница. «РПС» обязалось наладить свои мощности, но этого не сделала. Эжвинская больница решила отказаться от услуг компании в одностороннем порядке.



Ненадлежащая работа «РПС» стала причиной большого количества жалоб пациентов, нарушения организации питания было выявллено и контролирующим органом. Прокуратура района в адрес главврача внесла представление. Он обязан устранить нарушения.