Губернатор НАО поздравил с профессиональным праздником медсестер

Ю. Бездудный с главой Департамента здравоохранения Е. Левиной поздравили всех медицинских сестер с праздником. Грамотами от Администрации Ненецкого округа, Ненецкой больницы наградили 20 медсестер.



Слова благодарности медсестринскому сообществу за труд, профессионализм, преданность профессии, внимательность к пациентам сказала глава профильного департамента Е. Е. Левина.



Сейчас переоценить важность работы медсестры невозможно. Она - первый помощник врача в оказании медпомощи пациентам. Нагрузка всегда ложится на средний медперсонал, потому что врач прописывает лечение, а остальное делает медсестра - выдает лекарства, делает перевязки, процедуры. От ответственного отношения медсестры зависит и качество медпомощи, темп выздоровления пациента. Все медсестры, работающие в НАО, – высокопрофессиональные, чуткие специалисты, постоянно повышающие квалификацию, беззаветно относящиеся к профессии.



В конце мероприятия медработницам вручили благодарственные письма, грамоты от Администрации НАО, Департамента, окружной больницы.



Медсестры - наиболее многочисленная категория работников здравоохранения округа. В медзаведениях НАО работают 392 медсестры, в том числе 40 в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и участковых больницах.