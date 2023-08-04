Петрозаводская мэрия отнимает квартиру у семьи медсестры

Республика Карелия >> Медицина >> 29.08.2023

В 2010 г. женщина получила служебную квартиру в Петрозаводске с перспективой приватизации. Через 9 лет мэрия стала требовать квартиру обратно. 3 года продолжаются судебные тяжбы, не дающие семье нормально жить и работать.

Весной приставы предъявили счет квартирантам - неустойку за выезд около 1 млн руб., но откуда взялась эта цифра? Судя по ней, пеня на человека за сутки 2 тыс. руб. Власти делают все возможное, чтобы вынудить людей выехать, и это при том, что в регионе нехватка медицинских кадров, которым обещают деньги, квартиры, лишь бы они согласились здесь работать, особенно в сельской местности. Насколько этим словам можно верить, испытала на себе медсестра и его семья. Ее просьба разобраться в ситуации дошла даже до главы Карелии, но и это не помогло.

Почему медсестра не хочет покидать свой дом? Потому что ей обещали, что она может стать ее хозяйкой, приватизировав со временем. По этой причине семья вкладывала деньги в ее благоустройство - сделала ремонт, установила насосную станцию и мн. др.

По программе капремонта в доме утеплили стены, сделали его внешне привлекательным, поэтому сразу нашлись заинтересованные лица в жилье. Причина выселить людей тоже нашлась - медсестра перешла работать из поликлиники в другое медучреждение.

Логично было бы горадминистрации дать возможность женщине приватизировать жилье, но мэрия предпочла судиться с женщиной, 20 лет отработавшей в медицине. Это не красит руководство города и республики и показывает как на деле здесь относятся к медикам.



















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