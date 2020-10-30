Врач из Вологды стал лучшим оториноларингологом РФ

Вологодская область >> Медицина >> 07.12.2023


В. Беляев победил на всероссийском конкурсе врачей. Его наградили на конгрессе «Национальное здравоохранение» в рамках форума «Россия».

Беляев - врач высшей квалификации. Занимает должность завотделения оториноларингологии Вологодского ОКБ.

На конгрессе награды получили в 3-х конкурсах. Соискателями стали 3 тыс. медработников из 72 регионов. Победу одержали 45 человек. В. Беляев стал лучшим в категории «Лучший оториноларинголог».

Для Василия победа в конкурсе оказалась неожиданностью, но приятной. Всегда приятно, что многолетний опыт и труд кто-то замечает на уровне не только своего города, но и всей страны. Это вдохновляет и придает сил в работе и движению к новым вершинам.

В. Беляев трудится в ВОКБ с 2005 г. С 2007 г. в структурном отделении, которое он возглавляет, используются современные методы оперативного лечения мезотимпанита в хронической стадии — тимпанопластику первого типа. Этот метод дает возможность оказывать в Вологодской области бесплатное оперативное лечение, за которым ранее приходилось ехать в другие регионы.






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