В 6 районах Коми откроют кабинеты спортивной медицины
Кабинеты спортмедицины до 2030 г. появятся в 6 районах РК. Их откроют в рамках реализации стратегии совершенствования спортмедицины.
Для реализации задачи нужны кабинеты в госучреждениях здравоохранения Коми, а именно в Корткеросской, Троицко-Печорской, Усть-Цилемской, Усть-Куломской, Сысольской, Прилузской ЦРБ.
Также целью стратегии является содействие в реализации инициатив по развитию спортивной медицины, как можно больший охват спортсменов в системе медобеспечения и доведение количества обследуемых спортсменов до 100%.
Нужно развивать систему медицинской и спортреабилитации спортсменов, обеспечивать состязания врачами, способными оказать реанимационную помощь и предотвратить внезапную смерть. Необходим системный подход к медобеспечению спортивных состязаний и использование методических рекомендаций по соблюдению требований доступности услуг инвалидам.
Планируется развитие "Единой цифровой платформы" и прочих инфоресурсов для потребностей спортмедицины.
Среди задача спортивной медицины и совершенствование материально-технической базы "РВФД", кабинетов спортмедицины.
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