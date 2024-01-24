В 6 районах Коми откроют кабинеты спортивной медицины

Кабинеты спортмедицины до 2030 г. появятся в 6 районах РК. Их откроют в рамках реализации стратегии совершенствования спортмедицины.



Для реализации задачи нужны кабинеты в госучреждениях здравоохранения Коми, а именно в Корткеросской, Троицко-Печорской, Усть-Цилемской, Усть-Куломской, Сысольской, Прилузской ЦРБ.



Также целью стратегии является содействие в реализации инициатив по развитию спортивной медицины, как можно больший охват спортсменов в системе медобеспечения и доведение количества обследуемых спортсменов до 100%.

Нужно развивать систему медицинской и спортреабилитации спортсменов, обеспечивать состязания врачами, способными оказать реанимационную помощь и предотвратить внезапную смерть. Необходим системный подход к медобеспечению спортивных состязаний и использование методических рекомендаций по соблюдению требований доступности услуг инвалидам.



Планируется развитие "Единой цифровой платформы" и прочих инфоресурсов для потребностей спортмедицины.



Среди задача спортивной медицины и совершенствование материально-технической базы "РВФД", кабинетов спортмедицины.