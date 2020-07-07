Глава НАО заявил об отказе от объединения округа с Архангельской областью
НАО стал единственным регионом в РФ, где большинство избирателей не поддержали пакет поправок к Конституции. Явка составила 58,36 %, а против изменений проголосовали 55,25 % из них.
В. Фадеев, глава Совета при президенте России по СПЧ, связывает такой результат с объединением НАО и Архангельской области. С ним согласен и губернатор НАО Ю. Бездудный.
Губернатор пытается оправдать итоги голосования тем, что против люди были не потому что им не понравились поправки, а потому что они не хотят объединения с Архангельской областью. Бездудный заявил об отказе региона сливаться с Архангельской областью. Жители НАО настроены решительно против, и свое недовольство высказали в не имеющем к этому отношения голосовании по поправкам в Конституцию. Такой аргумент звучит неубедительно и выглядит так, как будто губернатор хочет оправдаться перед В. Путиным за такой казус в голосовании.
Напомним, что в мае власти Архангельской области и НАО объявили о процессе объединения регионов, подписав соответствующий меморандум. 26 мая должны были состоятся парламентские слушания, которые были отменены.
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