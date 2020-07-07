Глава НАО заявил об отказе от объединения округа с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ >> Политика >> 07.07.2020

НАО стал единственным регионом в РФ, где большинство избирателей не поддержали пакет поправок к Конституции. Явка составила 58,36 %, а против изменений проголосовали 55,25 % из них.

В. Фадеев, глава Совета при президенте России по  СПЧ, связывает такой результат с объединением НАО и Архангельской области. С ним согласен и губернатор НАО Ю. Бездудный.

Губернатор пытается оправдать итоги голосования тем, что против люди были не потому что им не понравились поправки, а потому что они не хотят объединения с Архангельской областью. Бездудный заявил об отказе региона сливаться с Архангельской областью. Жители НАО настроены решительно против, и свое недовольство высказали в не имеющем к этому отношения голосовании по поправкам в Конституцию. Такой аргумент звучит неубедительно и выглядит так, как будто губернатор хочет оправдаться перед В. Путиным за такой казус в голосовании.

Напомним, что в мае власти Архангельской области и НАО объявили о процессе объединения регионов, подписав соответствующий меморандум. 26 мая должны были состоятся парламентские слушания, которые были отменены. 





Рекомендуем по теме:

Главы Коми и Архангельска поговорили о судьбе Шиеса

Жители Архангельской области и НАО не готовы к референдуму по объединению

Главы Архангельской области и НАО думают над объединением регионов

Лидер КПРФ в Карелии против байкотирования выборов

Архангельск укрепляет связи с Арменией

Штаб Навального в Архангельской области обвинили в срыва "мусорного протеста"


В Архангельске подвели итоги гидравлических испытаний на теплосетях

На реконструкцию здания ДК ОТЗ в Петрозаводске нужен 1 млрд руб.

Перед длительным походом по НАО туристам необходимо предупредить МЧС

С начала пандемии в НАО проведено 3,6 тыс. тестов на коронавирус

В Коряжме презентуют книгу о Василии Алексееве

В Коми определят Стратегию развития спорта до 2030 г.

Глава "Лукойла" закупил оборудование для больницы в Коми
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета