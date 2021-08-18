Суд в Вологде подтвердил обоснованность отказа партии "Новые люди" в регистрации на выборы
Вологодский облсуд рассмотрел иск отделения партии «Новые люди» к избиркому Вологодской области, который не стал регистрировать партию на выборы.
Партия хотела оспорить это решение избиркома в суде и зарегистрировать список кандидатов на выборы в Заксобрание Вологодчины.
Согласно закону, для регистрации списка необходимо 4633 подписи избирателей. Но во время проверки избиркома выяснилось, что из собранных 4958 подписей 722 недействительны. Достоверных подписей недостаточно для регистрации.
В иске партия ссылается на нарушение процедуры проверки, сроков выписывания протокола, оформления таблицы проверки. Но суд, изучив материалы, включая оригиналы подписных листов, решил, что избирательная комиссия имела основания на свое решение.
В удовлетворении иска отказано. Но решение можно обжаловать.
Аналогичное решение принято избиркомом Вологодской области и подтверждено судом в отношении «Коммунистов России». Представители обеих партий уверены, что это заговор с целью не допустить к выборам силы, которые могут составить реальную конкуренцию правящей партии.
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