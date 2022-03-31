В Мурманске избран новый глава

Мурманская область >> Политика >> 31.03.2022

Избрание главы Мурманска, главы администрации муниципалитета, взаимодействие муниципальной и региональной властей выходит на новый уровень, о чем заявили новые руководители Мурманска И. Морарь и Ю. Сердечкин.

У обоих есть планы, они точно знают, что делать. Они знают, что людям нужно, чтобы жизнь была комфортной, и с этого начнут. Работы много.

Глава Мурманска И. Морарь отметил, что необходимо проанализировать состояние дел, построить планы на будущее. Сначала надо заключить контракт с Ю. Сердечкиным.

Ранее первые лица Заполярья были знакомы, хотя не пересекались в повседневности.

С назначением Морарь оставил должность зампредседателя Совета депутатов Мурманска, Сердечкин - вице-губернатора МО, главы специального оперштаба.

Сердечкин считает, что собралась хорошая команда в правительстве. Губернатор назначит кого-то на его должность. Руководство штабом также возглавит новый человек.

Напомним, что на 34 заседании депутатов Мурманска выбрали главой Мурманска И. Мораря, главой горадминистрации Ю. Сердечкина. Ранее временно и. о. главы администрации была В. Доцник, главы муниципального образования - Т. Прямикова.





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