Мурманские врачи обратились с просьбой провести Парад Победы в закрытом формате

Мурманская область >> Общество >> 19.06.2020

Губернатор Мурманской области А. Чибис встретился с главой Мурманской организации профсоюза работников здравоохранения О. Суна. Она рассказала об опасениях медработников Заполярья относительно проведения парада Победы. Медики считают, что его проводить нельзя или проводить без зрителей. Врачи опасаются всплеска коронавируса после парада.

Не все люди ответственные, носят маски, перчатки. Многие носят маски лишь для вида, т. е. неправильно, и не соблюдают  социальную дистанцию, поэтому риск заражения высокий.

По подсчетам организаторов, парад Победы могут захотеть увидеть 10 тыс. зрителей. Это массовое мероприятие, а их проведение запрещено. О чем думали организаторы, когда решили проводить парад?

Позицию медиков можно понять, поскольку сейчас регион показывает хорошие показатели в борьбе с коронавирусом, которые ухудшаться через пару недель после парада.

Чибис обещал учесть мнение медиков, поскольку выдержать социальную дистанцию невозможно.

Ранее обсуждался возможный перенос парада на сентябрь.





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