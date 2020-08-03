Под Мурманском провели испытания нового ж/д моста

Движение поездов через р. Кола у Мурманска будет полностью восстановлено только в октябре 2020 г. Недавно здесь провели испытания восстановленной конструкции, а перед этим на участке побывал с инспекцией А. Чибис, глава Заполярья, замначальника Мурманского ОЖД И. Поликарпов и представители Минтранса области.



Работы проводятся по плану, а РЖД контролирует подрядчика. Мостовой пролет находится в высокой степени готовности. Дальше будут проводить работы по благоустройству участка. Рисков нет, поэтому объект будет сдан в срок.



Новый мост возводит ФСК «Мостоотряд-47». Заказчиком выступает Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог РЖД.



Проектом предусмотрено строительство нового металлического моста. В нем 2 18-метровых пролета и один 111-метровый без опор в русле. Сейчас сооружаются свайные основания, столбы, ростверки, продолжают сбор конструкции моста.



Самое большое пролетное строение на 95 % готово. Основания для опор готовы, установлены железные опоры для надвижки. Тестирование прошло успешно.



