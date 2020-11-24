Знаки отличия для поисковиков планируют ввести в Мурманской области

Мурманская область >> Общество >> 24.11.2020

В области собираются ввести новые особые знаки – за заслуги в добровольческой деятельности и поисковом движении. Инициативу обсудили в облдуме по законодательству, госстроительству, местному самоуправлению. Две награды не сильно разорят бюджет региона, но позволят отблагодарить людей, которые их заслужили.  

В 2016 г. по просьбе поисковиков учреждена награда «За гражданскую доблесть». Ее вручают и членам поискового движения. Но сейчас хотят ввести отдельные награды для поисковиков.

Введение знака оправдано, так как в условиях пандемии люди бескорыстно оказывают помощь врачам, пенсионерам. Волонтеры должны быть отмечены за свои действия. Они должны понимать, что их труд ценится. Если они не получают никакого вознаграждения за то, что в свободное время часами помогают ветеранам, то можно их отметить памятными знаками. Это может привлечь в ряды поисковиков и волонтеров новых людей, сделать их труд более популярным.

В комитете поддержали инициативу, рекомендуя думе принять проект в первом чтении.





Рекомендуем по теме:

В Мурманской области могут ввести упрощенный визовый режим для туристов

Медали «За любовь и верность» получат 70 вологодских семей

Глава Мурманской области встретился с волонтерами Заполярья

В Петрозаводске ветеранам вручили юбилейные медали к 75-летию Победы на дому

Останки погибшего в войне с нацистами К. Михайлова захоронили в Корткеросском районе

Волонтерский центр «Единой России» продолжает принимать заявки на доставку продуктов


Спортсмены НАО завоевали золото и серебро Первенства и Чемпионата России по северному многоборью

Архангельскую компанию «АГД-Даймондс» могут продать повторно

Съемки сериала «Баренцево море» в Мурманске переносятся из-за коронавируса

«Ночь искусств» в Карелии пройдет на 17 площадках

Между окружными НКО распределили 1,4 млн руб.

В Коми предприниматели практикуют незаконную скупку договоров по продаже древесины

Жилье в Териберке догоняет по цене мурманскую недвижимость
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета