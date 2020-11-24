Знаки отличия для поисковиков планируют ввести в Мурманской области

В области собираются ввести новые особые знаки – за заслуги в добровольческой деятельности и поисковом движении. Инициативу обсудили в облдуме по законодательству, госстроительству, местному самоуправлению. Две награды не сильно разорят бюджет региона, но позволят отблагодарить людей, которые их заслужили.



В 2016 г. по просьбе поисковиков учреждена награда «За гражданскую доблесть». Ее вручают и членам поискового движения. Но сейчас хотят ввести отдельные награды для поисковиков.



Введение знака оправдано, так как в условиях пандемии люди бескорыстно оказывают помощь врачам, пенсионерам. Волонтеры должны быть отмечены за свои действия. Они должны понимать, что их труд ценится. Если они не получают никакого вознаграждения за то, что в свободное время часами помогают ветеранам, то можно их отметить памятными знаками. Это может привлечь в ряды поисковиков и волонтеров новых людей, сделать их труд более популярным.



В комитете поддержали инициативу, рекомендуя думе принять проект в первом чтении.