В Череповце за парковку на газоне будут штрафовать без предупреждения

В Череповце запустили профилактическую акцию парковки по правилам. До 9 апреля ответственные лица будут обходить микрорайоны, предупреждая нарушителей о правилах парковки. После предупредительные меры закончатся, а водитель, решивший оставить автомобиль на газоне, будет оштрафован.



Напомним, что 29 марта "Парковка по правилам" проводилась на ул. Мира. 50 водителей получили предупреждающие листовки. Особенно много машин на газонах у домов № 9, 11, 21. Здесь водители умудряются оставлять машины даже детских площадках. Пока их только предупредили, но когда взойдет трава, будут делаться снимки, составляться материалы и направляться в управление административных отношений. Комиссия примет решение о наказании.



Уполномоченный микрорайона А. Модестова считает, что надо донести до людей, что газон – не место для парковки. Людям негде гулять, потому что все газоны разъезжены и заставлены. Запрет на парковку на газонах вступит в силу 1 июня. В 2020 г. за нарушение правил попались 930 водителей, выписано штрафов на 498 тыс. руб.