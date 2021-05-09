Жители Мурманска в День Победы могут посетить фрегат «Адмирал Горшков»

«Адмирал Флота Советского Союза Горшков» - название фрегата, прибывшего в Мурманск для участия в празднике Дня Победы. Рейдовые буксиры в составе вспомогательного флота способствовали переходу этого корабля по Кольскому заливу.



А. Моисеев, командующий Северным флотом, объявил, что фрегат откроют для жителей Мурманска и гостей 9 мая с 10:00 до 17:00. Также судно можно было посетить вчера.



Для экскурсии по фрегату был подготовлен маршрут по верхней палубе с учетом специфики передвижения, выделены локации для фотографирования.



Туристов познакомят с ТТХ корабля, вооружением, возможностями. Информация об этом есть на информационных плакатах. Во внутренние помещения вход будет закрыт, так как объект военный.



Также «Адмирал Горшков» будет участвовать в акции «Гудок Победы», отдаст дань память воинам, включив сирену.



Напомним, что в марте «Адмирал флота Советского Союза Александр Горшков» провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море. Он стрелял ракетным комплексом по цели на берегу Новой Земли.