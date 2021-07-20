Соломенский лесозавод поставит новый павильон над Сулажгорским родником в Петрозаводске
Мэр Петрозаводска В. Любарский рассказал о том, что Соломенский лесозавод планирует возвести павильон на Сулажгорском роднике. Старую конструкцию разберут, а на ее месте появится более современная и комфортная версия. Почему ее называют комплексом, не понятно, так как это просто беседка над самим родником, позволяющая спрятаться от дождя или солнца.
К роднику часто приходят люди, поэтому должно быть место в тени, где можно посидеть, отдохнуть, выпить воды. Соломенский лесозавод готов в рамках спонсорской помощи городу убрать старую конструкцию и построить современный комплекс. Проект уже подготовлен, а работы начнутся в ближайшее время.
Сейчас павильон на Сулажгорском роднике разрушается, поэтому тянуть с его заменой не собираются.
Подобные проекты часто воплощают в жизнь разные предприятия и организации, и не просто так. Выглядит это как благотворительность, но на самом деле, они получают какую-то помощь и преференции от властей. Такая практика существует давно, и благодаря ей, в Петрозаводске регулярно появляются обновления.
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