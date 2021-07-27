Волонтерский центр приглашает добровольцев для адресной помощи жителям НАО

Волонтеры во время пандемии помогают самоизолированным и пожилым людям. В волонтерком центре основные силы сосредоточили на адресной доставке медпрепаратов. От жителей региона поступило 200 заявок на данный вид помощи.



Во время отпусков нужна помощь населения в отработке заявок на развоз льготных лекарств, покупку продуктов питания и выносу мусора. Волонтеров мало, как раз по той причине, что многие уехали на лето в другие регионы на отдых. Если есть желающие оказать помощь, их ждут в ресурсном центре добровольчества НАО, о чем сообщила ее руководитель Мария Баширова.



В обязанности волонтера входит закупка и доставка, а также прием заявок и формирование маршрутного листа, согласно адресов.



Записаться в волонтеры можно подав заявку на платформе «Добро.ру» или по телефону 8(81853) 601-88. Нуждающиеся в помощи могут также обращаться по этому номеру в рабочие часы волонтерского центра - с 9 до 18:00. Принимаются здоровые люди любого возраста, которые могут выделить несколько часов в день на волонтерство.

