К новому году Ненецкий округ закупит 7300 подарочных наборов
Управлением госзаказа НАО проведен тендер на поставку новогодних подарков для детей. Заказчик - Комплексный центр соцобслуживания НАО.
Победителем стала компания «ТРЕЙД», с которой заключен контракт на 4,3 млн руб.
К Новому году округ должен купить 7,3 тыс. подарочных наборов, в которые будут входить кондитерские изделия весом около 1 кг и сувенир. К качеству конфет, шоколадок, батончиков, вафель предъявляются высокие требования. Они должны быть качественными, с непросроченным сроком годности, иметь презентабельный вид. Это должны быть не дешевые карамельки, а по большей части шоколадки и шоколадные конфеты. Качеству уделяется повышенное внимание, так как ранее были случаи, что в конфетах находили червяков, а некоторые были покрыты белым налетом.
Наборы распределят в декабре через организации образования, администрации муниципальных образований и Комплексный центр соцобслуживания.
Согласно условиям тендера, в села подарки нужно доставить 10 ноября - 10 декабря, в Нарьян-Мар – 25 ноября по 10 декабря.
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