Жители Череповца могут найти себе питомцев на стендах в парках

Организация «Быть Человеком» с помощью субсидии реализовала проект «Мы в ответе за тех, кого приручили».



В его рамках открыли 2 информационных стенда с данными о животных, ищущих хозяев. Доски установлены в самых многолюдных местах: парках 200-летия Череповца и Ленинского Комсомола.



Сейчас в приютах сотни кошек и псов, нуждающихся в своем человеке. Участники проекта очень надеются, что люди во время прогулок в парках обратят свое внимание на очаровательные мордашки, а кто-то найдет четверолапого друга.



Учредитель АНО «Быть Человеком» А. Новожилова рассказала о проекте и других мероприятиях. Стенды двухсторонние. На одной стороне есть информация о 6 кошках, на другой - о 6 собаках. Фотографии животных собираются обновлять раз в 21 день. Также в рамках проекта снимут 2 видеоролика об ответственном отношении людей к животным. Их будут показывать в школах. Проведут и конкурс социальных плакатов. А финал всех мероприятий и подведение итогов акции состоится 4 октября, в День защиты животных.

