Между Архангельском и Череповцом откроется регулярное авиасообщение

Открывается авиасообщение между Череповцом и Архангельском на регулярной основе. Рейсы будут летать по средам, а первый полет запланирован на 25 августа.



Прямой перелет организует авиакомпания «Северсталь» на самолетах Bombardier CRJ 200.



Из Череповца рейс Д2–228 вылетает в Архангельск в 12:00, а обратно в 17:40. Лететь 1 час 10 мин. Цена билета от 3 тыс. руб. до 6 тыс. руб.



Глава Минтранса Архангельской области С. Роднев считает, что авиасообщение по маршруту расширит маршрутную сеть и окажет позитивное влияние на развитие туризма внутри страны и внутри области, а также повысит деловую активность.



Перевозчик предлагает продлить маршрут из Череповца до Архангельска и дальше в Мурманск, что позволит увеличить количество полетов в столицу Заполярья до 3-х раз в неделю.



В 2018 г. уже собирались открыть авиасообщения между Череповцом и Архангельском, но лишь на зимние каникулы. По плану после праздников рейсы между городами должны были летать 2 раза в неделю. Но дальше планов дело не пошло.

