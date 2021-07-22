Между Архангельском и Череповцом откроется регулярное авиасообщение

Архангельская область >> Общество >> 22.08.2021

Открывается авиасообщение между Череповцом и Архангельском на регулярной основе. Рейсы будут летать по средам, а первый полет запланирован на 25 августа.

Прямой перелет организует авиакомпания «Северсталь» на самолетах Bombardier CRJ 200.

Из Череповца рейс Д2–228 вылетает в Архангельск в 12:00, а обратно в 17:40. Лететь 1 час 10 мин. Цена билета от 3 тыс. руб. до 6 тыс. руб.

Глава Минтранса Архангельской области С. Роднев считает, что авиасообщение по маршруту расширит маршрутную сеть и окажет позитивное влияние на развитие туризма внутри страны и внутри области, а также повысит деловую активность.

Перевозчик предлагает продлить маршрут из Череповца до Архангельска и дальше в Мурманск, что позволит увеличить количество полетов в столицу Заполярья до 3-х раз в неделю.

В 2018 г. уже собирались открыть авиасообщения между Череповцом и Архангельском, но лишь на зимние каникулы. По плану после праздников рейсы между городами должны были летать 2 раза в неделю. Но дальше планов дело не пошло.





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