Мурманская область преображается

Мурманская область >> Общество >> 01.10.2021

В Мурманске появилась новая набережная с оборудованной зоной отдыха. Здесь можно насладиться живописной панорамой, посидеть в комфортных павильонах с навесом, которые защитят от осадков и сильного ветра.

На набережной высажены саженцы деревьев, установлены уличные тренажеры. Продолжается обновление смотровой площадки, которая будет полностью готова к следующему лету.

Меняется и Териберка, ставшая в последние годы особенно популярной у туристов. Здесь проводятся фестивали, организуются экскурсионные туры, обновляется и благоустраивается территория.

Недавно в городе побывал рэпер Natan, приехавший насладиться местной природой. Он, как и многие, побывавшие здесь, увез с собой в качестве сувенира «драконьи яйца». Это камни с местного побережья довольно внушительного размера, поэтому чем-то напоминающие мифические яйца дракона.

В последнее время туристы часто берут на пляже Териберки камни. Это и сувенир, который напоминает о морском городе, а при умелом использовании – отличный декор для квартиры.





Рекомендуем по теме:

Набережную в Кандалакше украсят деревьями

В Архангельске посадили 75 сиреней у Соловецкого камня

Новая зона отдыха появилась в Ухте

У Териберки появился туристический бренд

В Сыктывкаре появилась традиция делать свадебные церемонии на набережной Сысолы

Териберку завалило снегом


Шахматы на шаг ближе к Олимпиаде?

В Коми открыли экотропу на территории заказника "Параськины озера"

Карантин по лептоспирозу лошадей ввели в Сыктывдинском районе Коми

«Аквилон» сдает в эксплуатацию первый «умный» многоквартирный дом в Архангельске

Горящие туры для гастро-путешествий: топ-5 стран, которые стоит «попробовать на вкус»

В районах Коми снизилась зарплата у работников дошкольного образования

В детский технопарк «Кванториум» можно записаться дома
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета