Мурманская область преображается

В Мурманске появилась новая набережная с оборудованной зоной отдыха. Здесь можно насладиться живописной панорамой, посидеть в комфортных павильонах с навесом, которые защитят от осадков и сильного ветра.



На набережной высажены саженцы деревьев, установлены уличные тренажеры. Продолжается обновление смотровой площадки, которая будет полностью готова к следующему лету.



Меняется и Териберка, ставшая в последние годы особенно популярной у туристов. Здесь проводятся фестивали, организуются экскурсионные туры, обновляется и благоустраивается территория.



Недавно в городе побывал рэпер Natan, приехавший насладиться местной природой. Он, как и многие, побывавшие здесь, увез с собой в качестве сувенира «драконьи яйца». Это камни с местного побережья довольно внушительного размера, поэтому чем-то напоминающие мифические яйца дракона.



В последнее время туристы часто берут на пляже Териберки камни. Это и сувенир, который напоминает о морском городе, а при умелом использовании – отличный декор для квартиры.