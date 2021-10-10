В Сыктывкаре спилили опасные тополя

Республика Коми >> Общество >> 10.10.2021

В Сыктывкаре на время перекрыли дорогу, чтобы избавиться от небезопасных ветвей старых тополей на Октябрьском проспекте. Работы выполняли специалисты МКП" Дорожное хозяйство".

По плану сначала спилили ветви тополей над дорогой, потом освободили проезжую часть РТ веток, подмели и открыли движение по проспекту. Затем вывезли порубочные остатки.

На этом спил не закончился. Его продолжат на Октябрьском проспекте 16 октября.

Сейчас в Сыктывкаре 80% деревьев старые, поэтому их нужно постепенно обновлять. Тополя запрещено высаживать в городе, так как они провоцируют аллергические реакции.

Также в районе «Октябрьское ДРСУ» начал укладывать асфальт на нечетной стороне ул. Ворошилова — от ул. Сафонова до пер. Башкевича. Полностью перекрывать участок дороги не планируют, поэтому машины смогут ехать по одной полосе. Но на второй полосе находится дорожно-ремонтная техника, поэтому даже двум авто разъехаться трудно. Во избежание пробок объезжать участок лучше по ул. Щаденко, объездной дороге.





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