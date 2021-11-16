В Архангельске Краснофлотский мост украсила архитектурная подсветка

В Архангельске включили архитектурную подсветку правобережной части Краснофлотского моста. Линия сооружения сияет мягким желтым светом, подсвечены опоры моста, пилоны смогут «гореть» однотонно и цветами российского триколора. Это сделано специально для создания торжественной атмосферы.



Ремонт моста начался в 2018 г. Строители заменили дорожную одежду полотна, сделали ливневку, покрасили пролетные строения, поменяли барьерные ограждения, перила, освещение. Работу над архитектурной подсветкой начали летом 2021 г. и завершили в ноябре.



Завершат работы над мостом уже в этом месяце. Через правый рукав Северной Двины будет налажено полноценное движение. Далее будут ремонтировать левобережную часть инженерного сооружения, и завершат работы в декабре 2023 г. Далее строители обновят левобережную эстакаду до 2025 г. Движение по Краснофлотскому мосту будет ограничено минимум 4 месяца, а для движения откроют 2 полосы из 3–х.

К Новому году мост станет еще одним украшением города за счет праздничной подсветки.

