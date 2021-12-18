Работу фотографа из Архангельска отметили в конкурсе National Geographic «Дикая природа России»

Мурманская область Архангельская область >> Общество >> 18.12.2021

Снимок Н. Гернета «Хозяин вечных льдов» получил 2-е место в конкурсе «Дикая природа России». На нем белый медведь на фоне ледника. Фотография представлена в номинации «Животные».

По сравнению с просторами Арктики хищник выглядит песчинкой. На фотографии медведя даже не сразу видно, потому что его окружают льдины.

Фотограф был там с учеными, которые занимаются изучением белых медведей. Однажды они выехали на снегоходах в дальнюю бухту и заметили медведя. Пришлось ехать почти 50 км. Зверь обходил кромку льда, а в торосах медведи часто делают берлоги. Это удобно для того чтобы выслеживать тюленей, проломив лед.

Удалось снять медведя, пока не скрылся.

Фотография, занявшая призовое место, сделана в нацпарке «Русская Арктика» весной. Это остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Здесь идут многолетние наблюдения за белыми медведями.
Конкурс проводится 10 лет. Работы в 2021 г. принимались на 16 номинаций.





Рекомендуем по теме:

Из Архангельска стартовала экспедиция по изучению редких животных Арктики

Охоту на медведя в Коми предложили сделать коммерческой

Чупу терроризируют медведи

Экспозиция "Архипелаг" о Земле Франца-Иосифа открылась в Нарьян-Мар

Вологодская область стала лучшим экологическим местом для отдыха в России

Атомный лихтеровоз "Севморпуть" отправляется в Арктику с 6,5 тыс. тонн груза


Продажа квартир в Москве – особенности

Урбанисты надеются на рациональное использование недостроенного аэропорта в Соколовке

Школам и детсадам Вологды разрешили проводить новогодние елки

Туристический поезд отвезет путешественников к карельским Деду Морозу и Снегурочке

В Мурманской области в 2022 г. появится новое министерство

Картинная галерея готовит к показу юбилейную выставку работ Ю. Воронова

Ремонт ул. Поэта Романова не помешает лыжникам тренироваться в Вологде
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета