Работу фотографа из Архангельска отметили в конкурсе National Geographic «Дикая природа России»

Снимок Н. Гернета «Хозяин вечных льдов» получил 2-е место в конкурсе «Дикая природа России». На нем белый медведь на фоне ледника. Фотография представлена в номинации «Животные».



По сравнению с просторами Арктики хищник выглядит песчинкой. На фотографии медведя даже не сразу видно, потому что его окружают льдины.



Фотограф был там с учеными, которые занимаются изучением белых медведей. Однажды они выехали на снегоходах в дальнюю бухту и заметили медведя. Пришлось ехать почти 50 км. Зверь обходил кромку льда, а в торосах медведи часто делают берлоги. Это удобно для того чтобы выслеживать тюленей, проломив лед.



Удалось снять медведя, пока не скрылся.



Фотография, занявшая призовое место, сделана в нацпарке «Русская Арктика» весной. Это остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Здесь идут многолетние наблюдения за белыми медведями.

Конкурс проводится 10 лет. Работы в 2021 г. принимались на 16 номинаций.