Подведены итоги наградной деятельности в НАО в 2021 г.

В Администрации округа работают 2 наградных комиссии – по окружным и государственным наградам.



По итогам 2021 г. было проведено 11 заседаний наградных комиссии округа, в составе которых депутаты, главы органов исполнительной власти, представители местного самоуправления, общественности.



Рассмотрено 200 представлений к поощрению государственными и прочими наградами Ненецкого округа. Их кандидатуры выдвинули трудовые коллективы, организации, муниципальные образования, органы исполнительной власти, общественные организации.



Награды получили 100 жителей НАО, внесших многолетним трудом свой вклад в развитие и процветание региона.



В прошлом году за трудовые заслуги получили окружные госнаграды 23 человека, другие награды – 443 человека. К окружным относятся: медали «За особые заслуги перед НАО», «Родительская слава НАО», грамота НАО, звание «Почетный гражданин НАО.



Государственными наградами поощрено 56 человек. 30 кандидатур представили к государственным наградам РФ, 26 - к поощрениям Президента РФ.