Жители НАО удостоены госнаград за заслуги в профессиях и развитие округа

Церемония вручения наград прошла в зале официальных мероприятий Дома культуры «Арктика». Губернатор НАО Ю. Бездудный вручил работникам округа госнаграды РФ, госнагрдаы округа, поощрения президента РФ.



Награды вручались представителям разных профессий. Знаком «За наставничество» наградили работника животноводческого комплекса «Ненецкая агропромышленная компания» Н. Валиуллину.



Званием «Заслуженный врач РФ» удостоена замглавврача «Ненецкой окружной больницей им. Р. Батмановой» Т. Мухамеджанова.

Представители «Нарьян-Марского объединенного авиаотряда — командир Ми-8 Н. Молодовский и замгендиректора Н. Образок удостоены звания «Заслуженный пилот РФ».



Звание «Заслуженный штурман РФ» присвоено штурману «Нарьян-Марского объединенного авиаотряда» В. Шелыгинскому.



Звание «Заслуженный работник пищепрома РФ» присвоили кондитеру «Нарьян-Марского хлебозавода З. Кисляковой.



Звания «Заслуженный энергетик РФ» удостоен электромонтер по ремонту электрооборудования «Нарьян-Марский морторгпорт» С. Никитцын.



Почетная грамота Президента РФ вручена члену Ненецкой РОО «Общество краеведов» Л. Корепанова.

