100 волонтеров будут задействованы на чемпионате мира по бенди в Сыктывкаре

Первенство начнется 27 марта, завершится 3 апреля.



Около ста волонтеров привлекут к участию в проведении чемпионата мира по хоккею с мячом, в котором сразятся мужские команды. 20 добровольцев отберут среди претендентов разных регионов России.



Участие волонтеров из регионов - возможность поделиться своим опытом с ребятами из Сыктывкара. На событие поступило 536 заявок из регионов, из них выберут 20, основной состав сформируют из местных кандидатов. Требования к волонтерам - старше 18 лет, знание английского языка (Intermediate B1), опыт в добровольчестве, подтвержденный на DOBRO.RU, выявленный во время интервью. Опыт участия в крупных спортивных мероприятиях приветствуется.



На мировом первенстве в группе А примут участие команды Эстонии, Швеции, Германии, Норвегии, России, Венгрии, Казахстана, Финляндии. В группе В игры должны были проходить 8-13 марта, но их перенесли на 2023 г. из-за отказа команд от участия по причине пандемии.

