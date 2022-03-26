Доклад о наркоситуации в Поморье по итогам 2021 г. представили в Архангельске

Мониторинг ситуации проводился по 10 направлениям, учитывались данные о количестве граждан с официальным диагнозом «наркомания», отравлений наркотиками, статистика смертей, связанных с употреблением веществ, данные о впервые поставленных на учет людей с наркозависимостью, о преступлениях в сфере оборота наркотиков.



Наркоситуация в Архангельской области не притерпела изменения.?Из 4-х критериев оценки ситуации в субъекте РФ – «нейтральная», «сложная», «предкризисная», «кризисная» – в Архангельской области «нейтральная» ситуация, о чем рассказал глава аппарата антинаркотической комиссии АО А. Краев.



Этому способствовала профилактическая работа, мероприятие проводятся в образовательных учреждениях, специалисты проходят индивидуальную работу.



Вклад в борьбу с распространением наркомании вносят работники правоохранительных органов. В результате принятых мер выявлено 930 наркопреступлений.



Цыбульский распорядился разработать комплекс превентивных мероприятий предупреждения распространения наркомании, а особое внимание уделить несовершеннолетним, используемых наркодилерами для совершения преступлений.