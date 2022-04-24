В Мурманске проведут инвентаризацию заброшенных зданий

>> Общество >> 24.04.2022

По поручению руководства города и лично А. Чибиса в Мурманске проведут анализ заброшенных зданий. В городе их много, все они портят имидж и внешний вид Мурманска, поэтому нужно определиться, что с ними делать.

Губернатор А. Чибис побывал с рабочей поездкой в Ленинский округ, после чего и распорядился заняться разрушенными домами. Этим вопросом уже давно нужно было заняться. Большинство домов давно нужно было снести, потому что в них нет даже туалетов, а бывшие жильцы вынуждены были ходить в туалет в деревянный туалет на улице! И это в 21 веке!

Перед руководством муниципалитета поставили 2 первостепенные задачи - провести анализ ”заброшек". Если дома не подлежат ремонту и реконструкции, их нужно сносить и освобождать площадь под строительство новых домов. Также в работе по благоустройству сделать акцент нужно на системный ремонт дворов.

Проезд к "Лапландии" будет отремонтирован, и особое внимание уделят парковочной зоне и бассейну. Губернатор дал соответствующие поручения на оперативном совещании в правительстве.





Рекомендуем по теме:

Культурное наследие в Мурманске: губернатор контролирует ремонт домов

Снос 3-х ветхих домов в Сыктывкаре обойдется в 5 млн руб.

Глава НАО побывал на стройках Нарьян-Мара

Санаторию "Марциальные воды" нужна реконструкция

Развитию туризма в Карелии мешает отсутствие общественных туалетов

В Архангельске установили несколько современных тепловых пунктов


Жители Сыктывкара поделились списком антикризисных закупок

3 колледжа Череповца получили 341 млн руб. за счет проекта "Профессионалитет"

Учителем года в Петрозаводске стала Н. Усова из лицея № 1

В 2023 г. закончится ремонт гимназии им. Пушкина в Сыктывкаре

Генеральный поставщик сырья на АЦБК создаст новый лесопитомник в Архангельской области

Доклад о наркоситуации в Поморье по итогам 2021 г. представили в Архангельске

Дети Коми чаще стали получать травмы в лагерях
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета