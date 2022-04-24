В Мурманске проведут инвентаризацию заброшенных зданий

По поручению руководства города и лично А. Чибиса в Мурманске проведут анализ заброшенных зданий. В городе их много, все они портят имидж и внешний вид Мурманска, поэтому нужно определиться, что с ними делать.



Губернатор А. Чибис побывал с рабочей поездкой в Ленинский округ, после чего и распорядился заняться разрушенными домами. Этим вопросом уже давно нужно было заняться. Большинство домов давно нужно было снести, потому что в них нет даже туалетов, а бывшие жильцы вынуждены были ходить в туалет в деревянный туалет на улице! И это в 21 веке!



Перед руководством муниципалитета поставили 2 первостепенные задачи - провести анализ ”заброшек". Если дома не подлежат ремонту и реконструкции, их нужно сносить и освобождать площадь под строительство новых домов. Также в работе по благоустройству сделать акцент нужно на системный ремонт дворов.



Проезд к "Лапландии" будет отремонтирован, и особое внимание уделят парковочной зоне и бассейну. Губернатор дал соответствующие поручения на оперативном совещании в правительстве.



