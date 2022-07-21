Ответственность за порчу дизайнерских люков в Мурманске лежит на ресурсниках

Ресурсные компании должны заниматься установкой люков. За установку, эксплуатацию дизайнерских люков несут ответственность именно ресурсоснабжающие организации Мурманска. В городе изготовлено 32 красивых люка с картинкой заполярной айдентики. Их установка должна быть проведена ресурсными компаниями. Они обязаны отвечать и за их состояние потом, в процессе эксплуатации. Пока решается вопрос, возьмутся они за это или нет.



Куратор студпроекта Е. Терещенко рассказала, что как только увидела выполненную ресурсниками работу, связались с Центром горразвития, областным Минградом, так как половина люков пропала. Во всяком случае на улицах их нет.



Созданием люков занимались 2 компании - полимеры сделали в Мурманске, чугун - в Санкт-Петербурге. Все они красивые, с изображением крабов, медведей, снежинок, ледоколов. Эту работу выполняли практически вручную, а ресурсники испортили все! Установщики испортили при установке даже чугунные люки, повредив изображение. Видимо, транспортировали их скопом, а не по отдельности, как надо было.



Эскизы люков разработали дизайнеры. Сначала их хотели установить по туристическому маршруту по Мурманску, но выигранный грант позволил сделать их больше.