Подготовка к строительству первого дома "Больничного городка" началась в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 24.08.2022

Реновация мкр “Больничный городок”, “1 микрорайон” продолжается в городе. На ул. Павлова начали готовить к к строительству площадку для первого дома. Подрядчик завозит ограждения, бытовки, стройматериалы. Идут работы по геодезической разбивке площадки. Рабочие начали вырубать зеленые насаждения, на что у них есть соответствующее разрешение. После окончания работ территория будет приведена в порядок, проведут компенсационные мероприятия за рубку деревьев.

На севере от перекрестка ул. Академика Павлова и ул. Чехова к концу 2023 г. построят 9-этажный дом силами компании “Белый дом”, чей глава проходит по уголовному делу по мошенничеству. Министр строительства Мурманской области И. Вабищевич считает, что на строительство это не влияет.

Напомним, что "Больничный город" является исторической зоной Мурманска. Его начали возводить около 90 лет назад, считая, что окраина города и чистым воздухом и прекрасной природой будет отличным местом для лечения и реабилитации пациентов. Сейчас эту зону решили разбавить жилыми домами.








Рекомендуем по теме:

Вологодская компания построит в Вельске 3 социальных дома

В Канинском сельсовете стартовал пилотный инвестпроект по строительству индивидуального жилья для кочевников

Жители Больничного городка возмущены ритуальным салоном под окнами жилых домов

Началась реконструкция Республиканского стадиона в Сыктывкаре

Строительство городка "Сказка" в Мурманской области может затянуться

В Мурманске открыли для пешеходов лестницу на ул. Кильдинская


В Лабожском готовятся к началу строительства новой фермы

Череповец вошел в десятку лучших моногородов России

Население Коми сократилось на 4 тыс. человек с начала года

Активисты очистят залив Ляппяярви

Прокуратура подала в суд на Мурманский океанариум

Мэр Петрозаводска высказался о судьбе «Кургана»

В Череповце 4 парка закрыли для арендных электросамокатов
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета