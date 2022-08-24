Подготовка к строительству первого дома "Больничного городка" началась в Мурманске

Реновация мкр “Больничный городок”, “1 микрорайон” продолжается в городе. На ул. Павлова начали готовить к к строительству площадку для первого дома. Подрядчик завозит ограждения, бытовки, стройматериалы. Идут работы по геодезической разбивке площадки. Рабочие начали вырубать зеленые насаждения, на что у них есть соответствующее разрешение. После окончания работ территория будет приведена в порядок, проведут компенсационные мероприятия за рубку деревьев.



На севере от перекрестка ул. Академика Павлова и ул. Чехова к концу 2023 г. построят 9-этажный дом силами компании “Белый дом”, чей глава проходит по уголовному делу по мошенничеству. Министр строительства Мурманской области И. Вабищевич считает, что на строительство это не влияет.



Напомним, что "Больничный город" является исторической зоной Мурманска. Его начали возводить около 90 лет назад, считая, что окраина города и чистым воздухом и прекрасной природой будет отличным местом для лечения и реабилитации пациентов. Сейчас эту зону решили разбавить жилыми домами.









