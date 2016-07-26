Мэр Северодвинска заявил, что Нью-Йорк станет частью России

Такое заявление воспринимается горожанами по-разному. Одни считают это неудачной шуткой, другие решили, что мэр сошел с ума.



О том, что скоро Нью-Йорк будет столицей Нью-Йоркского региона РФ, С. Скубенко заявил пользователям соцсети «ВКонтакте». Он опубликовал переписку с какой-то Эми из Нью-Йорка. Было ли это угрозой, запугиванием или больным воображением мэра, но он написал, что россияне скоро будут там. Умная Эми не нашла, что ответить на такое заявление и решила на бред не отвечать, но мэр Северодвинска не унимался и заявил, что думает, что скоро Нью-Йорк будет столицей Нью-Йоркского региона РФ.



Скубенко не считает это заявление бредом и оправдывается тем, что она первая начала, а он лишь тактично ответил. Такое оправдание больше бы подошло школьнику младшей школы, а не человеку, которому доверили управлять городом, а он не в состоянии держать эмоции под контролем. Более того, он не остановился и на этом, заявив, что пойдет воевать первым, если потребуется. С кем он собрался воевать за Нью-Йорк остается загадкой, но одно ясно точно - адекватно реагировать на провокации мэр не умеет, раз не смог справиться даже с совершенно незнакомой женщиной в сети.

