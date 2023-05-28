В Архангельской области к лету готовят пляжных спасателей

1 июня стартует пляжный сезон, в том числе в Поморье, поэтому накануне здесь обсудили оборудование пляжей, а главное - обеспечение безопасности на воде. На данный момент открыться могут 49 пляжей, но сколько из них соответствует нормам, пока выясняется.



Водолазы из Центра гражданской защиты обследуют дно озер, рек на пляжей по заявкам муниципалитетов и хозяев пляжей. В 2022 г. в регионе открыли 28 пляжей и те без возможности купания, и там спасатели не дежурили. Зачем вообще нужны пляжи, на которых нельзя купаться, ведь люди приходят на них не загорать?



К апрелю этого года, в Агентстве противопожарной госслужбы и гражданской защиты АО обучилось на спасателей 10 спасателей. Конечно, этого количества не хватит на все пляжи, поэтому обучение продолжат при наличии заявок муниципалитетов. Именно муниципалитеты должны формировать смены спасателей на пляжах.



Напомним, что по статистике ГУ МЧС Архангельской области прошлым летом на водных объектах погиб 31 человек, в том числе 3 ребенка. Причина гибели детей - отсутствие надзора взрослых. Большая часть трагедий произошла во время купания в необорудованных местах.