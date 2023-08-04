В Сортавале впервые за 7 лет построят новый дом

Для города это сенсация, потому что в нем давно ничего для людей не строили, а точнее 7 лет. Теперь запланировали возвести многоквартирный дом, и этому событию многие не рады. Не потому что в провинциальном городе нет проблем с жильем, а потому что неизвестно насколько эта стройка может затянуться, учитывая оперативность чиновников и темпы строительства в Сортавале.



А пока в планах многоквартирный дом, который будет всего лишь трехэтажным. Появится он на Советской ул. Построят его не из кирпича, а из монолитных железобетонных конструкций, что гораздо быстрее. Дом рассчитан на 50 квартир без ремонта, но с подготовкой к отделке. В подвале разместят водомерный узел, пункт подачи тепла, технические помещения и электрощитовую. Ориентировочно, достроят дом в ноябре 2024 г.



Напомним, что Сортавала не входит в список карельских городов, куда власти стремятся вложить деньги, поэтому и развивается он слабо, а жилые дома строят раз в 7 лет. Большего внимания удостаиваются туристические города, например, Лахденпохья.



Аналитиками сервиса «Твил» недавно были названы дорогие российские локации для отдыха этого лета, и оказалось, что больше всего денег придется выложить на курорте Байкальск, где только проживание обойдется в 8,2 тыс. руб. в день. На втором месте оказалась карельская Лахденпохья с ценником 8,1 тыс. руб. за сутки.