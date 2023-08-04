Убивший и расчленивший партнершу житель Архангельска помилован после 3-х месяцев на войне

Жители Архангельской области в шоке. В. Самойлов, сначала убивший, потом расчленивший О. Шалямину 3 месяца был участником спецоперации в Украине, после чего вернулся домой с помилованием. После такого страшного преступления люди должны пожизненно оставаться в тюрьме, а тут 3 месяца - и ты снова добропорядочный гражданин. Люди такой подход не одобряют, поскольку им страшно жить рядом с убийцей. Многие уверены, что повторное преступление не за горами и не хотят стать его жертвами.



Убийца совершил преступление в 2021 г. во время ссоры. Он ударил подругу, понял, что убил ее, поэтому расчленил тело, спрятав останки в разных локациях. Вину он признал лишь частично. Суд дал Самойлову 9 лет 7 месяцев колонии строгого режима.



Мать убийцы считает, что сын искупил свою вину, хотя с ней вряд ли согласятся родственники убитой Шаляминой, у которой остался сын.

Что касается Самойлова, то он работал на вахте. Против него уже возбуждали уголовное, но прекратили по неизвестной причине. Он также обвинялся в побоях отца, бил свою сожительницу и постоянно кричал на ее сына. Но побывав в Украине и получив там ранение ему простили все, даже убийство с расчленением. Пугает то, что таких людей на свободе становится все больше, а живущим рядом с ними людям все страшнее.











