В Коми границы зон затопления установят до конца 2024 г.

Минприроды республики проводит работу по установлению зон подтопления. Сейчас в Единый госреестр недвижимости уже попали данные о зонах подтопления в сыктывкарском Заречье, Шердино и Дутово (Вуктыл), Среднем Бугаево, Верхнем Бугаево, Усть-Цильме, Хабарихе, с. Окунев Нос, Ермице, д. Леждуг, Крестовка (Усть-Цилемский район).



Был установлен график установления границ, который утвержден и согласован Двинско-Печорским бассейновым управлением. Судя по документу, есть необходимость в установлении границ зон подтопления в 72 городах и селах Коми. Они постоянно страдают во время весеннего половодья и сильных дождей летом и осенью.



Госконтракты на проведение работ уже заключены, а сами работы проводят по календарным планам техзаданий. Обещают полностью завершить работу до конца следующего года.



Почему так важно установить эти границы? Власти уверены, что это поможет снизить финансовые потери и снизит нагрузку на экологию. В прошлом году, когда начались работы по установке границ, на эти цели было выделено 36 млн руб. на 3 года.