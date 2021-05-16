В Нарьян-Маре пройдет Первый Арктический хлебопекарный форум
Форум примет ДК «Арктика». В Нарьян-Мар приедут главы крупных хлебопекарных компаний регионов Арктики и Крайнего Севера, а также труднодоступных зон. Приедут главы профильных министерств федерального, регионального уровней, ВУЗов, НИИ, организаций профессионального среднего образования, экспертов в хлебопечении, машиностроении, крупных поставщиков и производителей.
Цель масштабного мероприятия - объединить главные хлебопекарные предприятия для формирования мер поддержки и стимулирования развития пекарного дела, укрепить устойчивость пищепрома и обеспечить продовольственную безопасности страны. Нужно выработать единую стратегию создания условий для населения в регионах, и в первую очередь Крайнего Севера и Арктики.
Первый Арктический форум пройдет при поддержке Минпромторга, Минсельхоза, Минобрнауки, комитета по агропродовольственной политике Совета Федерации, крупных предприятий пищепрома.
Продбезопасность Арктики - сложная задача, требующая безотлагательного решения. От этого зависит качество жизни местных народов, стимулирования привлечения трудовых ресурсов.
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