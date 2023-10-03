Мэрия Сыктывкара не будет строить пешеходный переход на ж.д. вокзале за свой счет

Республика Коми >> Общество >> 03.10.2023

Вопрос финансирования возведения перехода у ж. д. вокзала Сыктывкара повис в воздухе. Никто не хочет платить, в том числе городские власти, которые считают, что эти траты должны лежать в зоне ответственности СЖД.

Мэрия готова к диалогу с властями Коми и СЖД для решения проблемы, потому что вопрос требует скорейшего решения, а именно оформления пакета разрешительных документов для строительства перехода над путями у ж.д. вокзала.

Надземный переход для пешеходов расположат на земле под железнодорожные пути. Эта земля находится в пользовании РЖД. Надземные переходы - объекты инфраструктуры ж. д. транспорта.

Горадминистрация заявила о готовности поддерживать этот проект, но не деньгами, а подготовкой акта выбора участка для строительства, оформления сервитута на эту землю. А для финансирования строительства надо привлечь деньги вышестоящих бюджетов, внебюджетных источников. Другими словами, деньги давать никто не хочет, из желающих инвестировать очереди не наблюдается, поэтому переход горожане могут ждать годами.





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