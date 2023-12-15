В Архангельске побывала делегация из Китая

Архангельская область >> Общество >> 15.12.2023

Архангельск посетила делегация ученых и научных деятелей из КНР. Они обсудили с местными коллегами пути сотрудничества в области науки в Арктике, соглашение между Пекинским технологическим институтом и САФУ.

Встречи представителей Поморья и КНР проходили на территории САФУ в рамках российско-китайского семинара научной дипломатии Арктики. В обладминистрации рассказали, что в мероприятии участвовали молодые ученые, дипломаты, бизнесмены.

По мнению министра экономического развития Шелюка, КНР является ключевым партнером для Архангельской области. Внешнеторговый оборот региона с Китаем в 2022 г. вырос в 1,5 раза. Китай с Поморьем взаимодействуют в транспорте, лесопромышленной сфере, логистике. Перспективным направлением считается научное сотрудничество, поскольку стороны должны соответствовать требованиям времени, понимать тенденцию общего развития, продвигать совместные технологии, среди которых направленные на развитие Арктической зоны.

Задача семинара - объединить интеллектуальные усилия вузов стран для поиска векторов развития научно-образовательного международного сотрудничества в Арктике, о чем заявил профессор Хао Лю из Школы глобального управления ПТУ.

Он отметил, что семинар стал стартом большой работы, способствующей достижению амбициозных целей. Пекинский вуз готов сотрудничать с Арктическим университетом в разных направлениях. В 2024 г. студентов Архангельской области ждут кампусах Пекина и регионов Китая.





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