В Архангельске побывала делегация из Китая

Архангельск посетила делегация ученых и научных деятелей из КНР. Они обсудили с местными коллегами пути сотрудничества в области науки в Арктике, соглашение между Пекинским технологическим институтом и САФУ.



Встречи представителей Поморья и КНР проходили на территории САФУ в рамках российско-китайского семинара научной дипломатии Арктики. В обладминистрации рассказали, что в мероприятии участвовали молодые ученые, дипломаты, бизнесмены.



По мнению министра экономического развития Шелюка, КНР является ключевым партнером для Архангельской области. Внешнеторговый оборот региона с Китаем в 2022 г. вырос в 1,5 раза. Китай с Поморьем взаимодействуют в транспорте, лесопромышленной сфере, логистике. Перспективным направлением считается научное сотрудничество, поскольку стороны должны соответствовать требованиям времени, понимать тенденцию общего развития, продвигать совместные технологии, среди которых направленные на развитие Арктической зоны.



Задача семинара - объединить интеллектуальные усилия вузов стран для поиска векторов развития научно-образовательного международного сотрудничества в Арктике, о чем заявил профессор Хао Лю из Школы глобального управления ПТУ.



Он отметил, что семинар стал стартом большой работы, способствующей достижению амбициозных целей. Пекинский вуз готов сотрудничать с Арктическим университетом в разных направлениях. В 2024 г. студентов Архангельской области ждут кампусах Пекина и регионов Китая.