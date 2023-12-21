24 декабря стартует проект «Рождественская сказка в Вологде»

Вологодская область >> Общество >> 21.12.2023

«Рождественская сказка в Вологде» - традиционный проект, который откроется на пл. Революции 24 декабря с зажжения огней на новогодней елке. Интерактивная программа запланирована на 2-5 января. Во время каникул в парках пройдут игровые программы, спортивные, культурные мероприятия.

Пл. Революции 22-24 декабря примет фестиваль «Сердце города». На создание скульптур из льда подали заявки участники из Москвы, Вологодской области, Ижевска, Архангельска, Беларуси.

Кремлевская пл. 28 декабря - 7 января станет местом проведения новогодней ярмарки с товарами предприятий пищепрома, перерабатывающей промышленности города и области, фермерскими продуктами. Программа «Не опять, а с Новым годом!» пройдет 31 декабря с участием артистов из Санкт-Петербурга.

С 30 декабря каждый день будут проходить концерты творческих коллективов Вологды, Сочи, Санкт-Петербурга, Череповца.
2-5 января Дед Мороз с помощниками посетит 13 площадок. На каждой пройдет часовое шоу для детей (Рождественский сквер, пл. Федулова, Ковыринский парк, Осановская роща, Локомотив, парк Евковка, мкр Лоста, Прилуки, Кремлевская пл., парк Ветеранов, бул. Пирогова, Фрязиновский парк, пл. Чайковского).





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