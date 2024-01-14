Жители Верхней Максаковки сохранили доступ к озеру Шойкир

Озеро давно стало причиной противостояния властей и местных жителей. Все побережье застроили домиками базами отдыха, из-за чего местному населению запретили подходить к воде. Стали появляться заборы, после чего местные жители восстали против беспредела.



Доступ к любой части озера Шойкир будет сохранен для всех жителей. Эту информацию озвучили на встрече с активом поселка с представителями горадминистрации Сыктывкара, арендатором участка возле озера «Керка». Именно эта компания в декабре 2023 г. арендовала участок на 25 лет. Она не имеет права на его выкуп и не может строить объекты капстроительства. Здесь планируют благоустроить деревянные дорожки, высадить кустарник, обустроить модульный глэмпинг.



Планировалось поставить забор с 3-х сторон глэмпинга, а одну оставить со стороны водоема открытой. Но планы пришлось скорректировать, потому что как обычно, местных жителей спросить забыли.



Права людей на доступ к воде будут соблюдены: территория станет доступной для посещения, а берег открыт для рыболовства и плавания.