Жители Верхней Максаковки сохранили доступ к озеру Шойкир

Республика Коми >> Общество >> 14.01.2024

Озеро давно стало причиной противостояния властей и местных жителей. Все побережье застроили домиками базами отдыха, из-за чего местному населению запретили подходить к воде. Стали появляться заборы, после чего местные жители восстали против беспредела.

Доступ к любой части озера Шойкир будет сохранен для всех жителей. Эту информацию озвучили на встрече с активом поселка с представителями горадминистрации Сыктывкара, арендатором участка возле озера «Керка». Именно эта компания в декабре 2023 г. арендовала участок на 25 лет. Она не имеет права на его выкуп и не может строить объекты капстроительства. Здесь планируют благоустроить деревянные дорожки, высадить кустарник, обустроить модульный глэмпинг.

Планировалось поставить забор с 3-х сторон глэмпинга, а одну оставить со стороны водоема открытой. Но планы пришлось скорректировать, потому что как обычно, местных жителей спросить забыли.

Права людей на доступ к воде будут соблюдены: территория станет доступной для посещения, а берег открыт для рыболовства и плавания.





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