Карельская делегация вернулась с 3-го Кубка защитников отечества



Спортсмены-ветераны Карелии завоевали на соревнованиях 5 медалей.



Кубок защитников Отечества состоялся в Калужской области. Это ветеранский турнир, в котором приняли участие 200 человек из ЦФО и СЗФО. Из Карелии приехали 10 человек.



Соревновались ветераны в армрестлинге, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, волейболе сидя, пауэрлифтинге и настольном теннисе. Некоторые соревновались в нескольких дисциплинах.



Из Калужской области представители республики привезли золото по пауэрлифтингу (А. Рябинин из Петрозаводска) в весе до 72 кг, серебро по настольному теннису (Н. Шеляков из Кондопога), серебро по армрестлингу в категории 80+ сидя (К. Иванов из Петрозаводска), бронзу по стрельбе из лука (А. Голованов из Петрозаводска).



Тренер команды Карелии по пауэрлифтингу А. Каширин рассказал, что спортсмены готовились серьезно, согласно плану подготовки. После соревнований они продолжат заниматься, чтобы попасть в сборную республики и представят ее в разных соревнованиях и видах спорта.



Организаторы турнира – фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет РФ.



Напомним, что самый первый Кубок защитников отечества состоялся летом прошлого года в Кузбассе.







