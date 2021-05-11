В НАО проголосуют за лучшие архитектурные проекты конкурса "Деревянный минимализм улицы Смидовича"
В Ненецком краеведческом музее начала работу выставка топ-работ архитектурного конкурса. Каждый желающий может проголосовать за понравившийся.
Наградой для победившего, помимо денежной премии, будет участие в создании мастер-плана центра Нарьян-Мара. Такой план должны иметь все города-опорпункты Северного морского пути.
Разрабатывают мастер-план Нарьян-Мара специалисты ДОМ.РФ. Договоренность достигнута в рамках встречи губернатора округа Ю. Бездудного с гендиректором ДОМ.РФ В. Мутко.
Центр Нарьян-Мара – сердце города. Оно должно быть ярким, интересным с точки зрения архитектуры, поэтому было решено провести архитектурный конкурс. На него подали 150 заявок, экспертный отбор преодолели 100, а в том числе архитектурные бюро и архитекторы, молодые специалисты, студенты во главе с преподавателями Московского архитектурного института, Государственного строительного университета.
Итог конкурса и голосования подведут 4 марта.
Конкурс проходит при поддержке окружной администраций и горадминистрации Нарьян-Мара. Организатор - CPRD.
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