Полиция запретила приходить на празднование Масленицы в Нарьян-Маре с целым списком предметов

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 17.03.2024

Сегодня в Нарьян-Маре и пос. Искателей проходят масленичные гуляния. Но попасть на них не так просто. Нужно пройти КПП, на которых полиция и сотрудники Управления Росгвардии осматривают граждан. После такой процедуры желание веселиться отпадает. Что же пытаются найти контролеры?

В зоны массовых гуляний запрещено приносить оружие, режущие предметы, пиротехнику, алкоголь, средства маскировки, аэрозоли, огнеопасные изделия, легковоспламеняющиеся жидкости, радиоактивные вещества, бронежилеты, материалы экстремистского характера, флаги, рекламу, стеклянные бутылки, любые жидкости, пластиковые контейнеры, продукты, крупные предметы, дроны, сыпучие вещества, приводить животных, приезжать на велосипедах и самокатах.

Безопасность превыше всего, но иногда дело доходит до откровенного маразма, когда человека не пускают на праздник из-за аэрозоля от астмы или пилочки для ногтей.

Такое ощущение, что в Нарьян-Маре пытаются предотвратить какой-то террористический акт, потому что для обеспечения порядка и безопасности полиция переведена на усиленный режим работы. Полицейские дежурят, патрулируют улицы, места массовым пребыванием граждан, а безопасность дорожного движения дополнительно патрулируют экипажи ДПС Госавтоинспекции.








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