На создание пространств для молодежи «СОПКИ.SPORT» в Мурманской области направят 50 млн руб.

>> Спорт >> 01.05.2022

Субсидии на организацию спортпространств для молодежи выделят по госпрограмме «Физическая культура и спорт».

В области открытые спортплощадки, в числе которых комплектация оборудования, собираются организовать в едином формате «СОПКИ.SPORT».

Губернатор Мурманской области А. Чибис уже подписал постановление. Максимальная выплата — 4,7 млн руб. Комплектация включает беговую дорожку, оборудование для силовой тренировки, велотренажер, а также скамейки, шкафчики для вещей.

Так, в регионе появится больше локаций спортивной направленности, у людей будет больше возможностей для занятий разными видами спорта. Это касается и взрослых, и детей. Развиваться физически можно будет в одном месте по разным направлениям, и, если вы пришли с семьей, можно грамотно распределить время занятий на каждом виде оборудования. Сколько таких площадок появится, пока не известно, как и мест, где они будут располагаться. Важно, чтобы они были в шаговой доступности от жилых домов.





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