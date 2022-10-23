Любители экстремального спорта в Петрозаводске тестируют новую площадку

Республика Карелия >> Спорт >> 23.10.2022

Мэр Петрозаводска В. Любарский рассказал о том, что у городских любителей экстремальных видов спорта появилась новая площадка для тренировок. Скейтбордисты и роллеры, любители BMX, самокатов тестируют площадку в Дмитриевском сквере. Здесь уже почти полностью закончены основные работы, расставлены фигуры и осталось определить дистанции для разгона, а при необходимости подвинуть конструкции.

Любарский считает, что в городе нужно создавать условия для реализации любых увлечений молодежи, в том числе любителей экстремального спорта. У подростков должна быть возможность заниматься в безопасных цивилизованных условиях, а не на объектах внешнего благоустройства, которые для этого не предназначены и небезопасны.

Но плохо то, что скейт-площадку для молодежи открыли накануне зимы, когда скоро пойдет снег, все покроется льдом, а тренироваться будет не только невозможно, но и опасно для жизни, учитывая сложность. К весне возникнут проблемы, придется решать вопросы с доделкой или переделкой некоторых объектов.

Новая площадка подходит лишь для самостоятельных тренировок, спортивные состязания на ней проводить нельзя.










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