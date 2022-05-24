Закончить строительство скейт-парка в Вологде планируют к середине июня

Вологодская область >> Спорт >> 24.05.2022

Скейт-парк на ул. Мира, 17Б строят ко Дню города. Большую часть работ уже выполнили, поэтому мэр Вологды С. Воропанов побывал на площадке и проверил ее состояние и готовность.

Напомним, что скейт-парк строят на заброшенном хоккейном корте. Это будет профессиональный объект для экстремальных видов спорта. Инициаторами строительства стали вологжане, а их идею поддержал губернатор Вологодчины О. Кувшинников.

2 года назад состоялся опрос по созданию пространства для молодежи. Было собрано обшее мнение о том, где надо построить скейт-парк. Им стала площадка "Ямы". Потом собрали пожелания, обсудили концепцию. О многих предложенных вариантах пришлось забыть, напримера, о зона воркаута, паркур-площадке.

Общение представителей разных групп организовала Лаборатория городской среды, она же участвовала в проектировании площадки: разрабатывала концепцию, отвечало за работу. Задумку реализует компания «Федераль» из Петербурга.

15 июня строительство завершат. Сам скейт-парк готов, нужно все очистить и покрасить, а также установить туалет, кафе, подготовить подходы к парку. Молодежь пытается приезжать сюда на самокатах, но кататься еще нельзя.





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