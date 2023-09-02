Первый «умный» стадион открыли в Вологде

В городе открыли первый «умный» стадион под девизом «Цель жизни - спорт!». Его можно посетить рядом со школой № 28.



Объект построен по федпроекту «Бизнес – спринт» за 67,5 млн руб., которые поступили из городского, областного и федерального бюджетов.



На стадионе можно заниматься разными видами спорта - футболом на искусственном поле, волейболом и баскетболом на универсальной площадке. Беговые дорожки, тренажерный комплекс находятся под открытым небом. Болеть за команды и спортсменов можно с трибуны, на которой помещается 100 зрителей.



Что делает стадион умным? QR-коды. Если навести на них смартфон, откроется блок упражнений для тренировки. На площадке есть возможность помимо командных видов спорта заниматься гимнастикой и бегом.



Пользоваться возможностями стадиона могут взрослые и дети. Площадку открывают в 6:00-8:00 по будням, закрывают в 17:00-21:00. В выходные она работает весь день.



Напомним, что в Вологодской области планируют в ближайшие месяцы открыть еще 4 таких площадки, в том числе в Вологде в Ковыринском парке и у ледовой арены.