В Архангельск приехал мастер боевых искусств В. Демин

Архангельская область >> Спорт >> 17.11.2023

Российский спортсмен, актер и телеведущий был приглашен в проект «Тренер», направленный на социализацию подростков. Вчера в школе спорта «Булат» В. Демин провел тренировку, рассказал историю собственного успеха, интересные факты из своей карьеры.
Со школы он был чемпионом по гимнастике в своем городке в Красноярском крае. Затем увлекся боксом и борьбой. В 15 лет в город приехал тренер по Ушу из Красноярска, и Демин увлекся этим видом боевых искусств, а через полгода был уже лучшим в городе. В 1996 г. Демин возглавил Федерацию рукопашного боя и каратэ в Красноярском крае.

Эта история успеха может стать примером для подростков, особенно трудных, которые пока не знают, чем себя занять в этой жизни. Спорт - неплохой вариант и интересная жизнь.

Напомним, что ради разнообразия досуга ребят с 2022 г. в Архангельске реализуется проект «Тренер». В рамках проекта В. Демин стал первым гостем такого масштаба.

«Тренер» - проект федерального уровня и реализуется в 41 регионе.





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