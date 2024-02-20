В Нарьян-Маре прошел Кубок губернатора НАО по боксу

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 20.02.2024

В ДЮЦ «Лидер» собрались лучшие сборные Ненецкого округа, Архангельской области. На мероприятии присутствовали глава региона Ю. Бездудный, боксер Р. Проводников, глава Федерации бокса округа И. Стахов.

Спортсмены двух команд под руководством опытных тренеров А. Широкого и Ф. Гладкова сражались в 7 боях, придерживаясь правил олимпийского бокса.

Спортсмены были разделены на возрастные и весовые категории. Победу праздновали Г. Иняхин, Н. Гусев, Н. Захаревич из Нарьян-Мара, А. Гезалов, Е. Сынков, Л. Сынков из Северодвинска, М. Молодцов из Архангельска.

Общий зачет выиграла команда Архангельской области и получила за это 150 тыс. руб.

И. Стахов отметил организацию турнира и высокий уровень спортподготовки, а Р. Проводников - честное судейство под руководством С. Першина, судьи международной категории. Они отдельную благодарность выразили губернатору округа за отношение к спорту и боксу в частности. Сегодня спорт влияет на жизнь, здоровье, активную жизненную позицию, отношение к друг другу и дружбу. Только в спорте вырастают сильные люди, поэтому детей нужно приучать к нему с малого возраста.

Кубок губернатора НАО организовали Федерация бокса региона по инициативе губернатора НАО, при поддержке российской Федерации бокса. Генпартнерами мероприятия стали «ЛУКОЙЛ» и «Ненецкая нефтяная компания».





Рекомендуем по теме:

Спортсмены из НАО успешно выступили на первенстве СЗФО по боксу

Главы Архангельской области и НАО думают над объединением регионов

В Архангельске стартовало первенство СЗФО по настольному теннису

41 спортсмен принял участие в первенстве по лыжным гонкам в Нарьян-Маре

41 спортсмен принял участие в первенстве по лыжным гонкам в Нарьян-Маре

В Вологде закончился чемпионат и первенства города по боксу


В 6 районах Коми откроют кабинеты спортивной медицины

400 детей НАО поедут летом отдыхать по путевкам «Мать и дитя»

В Костомукше разобрали скалу ради строительства дома-интерната

Программа "Свой дом в Арктике" стартует 1 февраля

В Архангельске изменят схему движения транспорта

На автобусных маршрутах в Нарьян-Маре установят теплые остановки

Соцпроект «Семейная медиация» в Вологде получил грант
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета