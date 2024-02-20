В Нарьян-Маре прошел Кубок губернатора НАО по боксу

В ДЮЦ «Лидер» собрались лучшие сборные Ненецкого округа, Архангельской области. На мероприятии присутствовали глава региона Ю. Бездудный, боксер Р. Проводников, глава Федерации бокса округа И. Стахов.



Спортсмены двух команд под руководством опытных тренеров А. Широкого и Ф. Гладкова сражались в 7 боях, придерживаясь правил олимпийского бокса.



Спортсмены были разделены на возрастные и весовые категории. Победу праздновали Г. Иняхин, Н. Гусев, Н. Захаревич из Нарьян-Мара, А. Гезалов, Е. Сынков, Л. Сынков из Северодвинска, М. Молодцов из Архангельска.



Общий зачет выиграла команда Архангельской области и получила за это 150 тыс. руб.



И. Стахов отметил организацию турнира и высокий уровень спортподготовки, а Р. Проводников - честное судейство под руководством С. Першина, судьи международной категории. Они отдельную благодарность выразили губернатору округа за отношение к спорту и боксу в частности. Сегодня спорт влияет на жизнь, здоровье, активную жизненную позицию, отношение к друг другу и дружбу. Только в спорте вырастают сильные люди, поэтому детей нужно приучать к нему с малого возраста.



Кубок губернатора НАО организовали Федерация бокса региона по инициативе губернатора НАО, при поддержке российской Федерации бокса. Генпартнерами мероприятия стали «ЛУКОЙЛ» и «Ненецкая нефтяная компания».



